Concorso ricercatori a Catania accolto l' appello di un candidato | in discussione l' iter di 15 anni fa
Il Consiglio di giustizia amministrativa di Catania ha esaminato un ricorso relativo a un concorso per ricercatore in Botanica ambientale (BIO/03), bandito nel 2010 dall'Università di Catania. Un candidato ha presentato appello sulla procedura adottata, portando all'attenzione dell’organo giudiziario l’iter seguito circa 15 anni fa. La decisione del Cga potrebbe influire sul procedimento e sulle future selezioni universitarie.
Il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) si è pronunciato in merito alla procedura concorsuale per un posto di ricercatore universitario nel settore Botanica ambientale (BIO03), bandita originariamente nel 2010 all'Università degli Studi di Catania. I giudici amministrativi d'appello, con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Concorso ricercatori a Catania, accolto l'appello di un candidato: in discussione l'iter di 15 anni fa.
