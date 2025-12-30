Concorso ricercatori a Catania accolto l' appello di un candidato | in discussione l' iter di 15 anni fa

Il Consiglio di giustizia amministrativa di Catania ha esaminato un ricorso relativo a un concorso per ricercatore in Botanica ambientale (BIO/03), bandito nel 2010 dall'Università di Catania. Un candidato ha presentato appello sulla procedura adottata, portando all'attenzione dell’organo giudiziario l’iter seguito circa 15 anni fa. La decisione del Cga potrebbe influire sul procedimento e sulle future selezioni universitarie.

