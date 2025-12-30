Concorso Ministero Economia e Finanze 548 posti in arrivo | bando requisiti e come fare domanda

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il bando del concorso RIPAM 2025, che prevede l’assunzione di 548 funzionari e specialisti a tempo indeterminato. In questa guida troverai tutte le informazioni sul bando, i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda. Un’opportunità importante per coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico e contribuire alla gestione economica del Paese.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il bando del concorso RIPAM 2025 per 548 posti a tempo indeterminato tra funzionari e specialisti. Le mansioni coprono ambiti giuridici, economici, informatici e finanziari. La domanda va presentata su InPA entro il 27 gennaio 2026. Tra i requisiti richiesti: cittadinanza UE, maggiore età e laurea coerente.

Concorso Mef, 548 posti al Ministero dell'Economia e Finanze: il bando - I profili selezionati saranno assunti a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. tg24.sky.it

Concorso RIPAM 2025: 548 assunzioni a tempo indeterminato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Il MEF rafforza uffici centrali, Ragionerie dello Stato e Corti di Giustizia Tributaria con profili giuridici, economici, informatici e tecnici altamente qualificati È stato ufficialmente pubblicato ... msn.com

