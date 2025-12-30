Concorso Inps bando per 4800 lavoratori

L’INPS ha annunciato un concorso per circa 4.800 assunzioni, volte a rafforzare il personale delle sue sedi territoriali e delle strutture centrali. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle aziende. Il bando rappresenta un’opportunità significativa per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico. Sarà importante seguire attentamente le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti.

L'INPS si prepara a immettere complessivamente quasi 4.800 nuove risorse nel proprio organico, con un impatto diretto sull'efficienza delle sedi territoriali e sul funzionamento delle strutture centrali. Il piano di reclutamento dell'istituto prevede la pubblicazione del bando per il 31 dicembre.

