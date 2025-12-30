Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettere estratte AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, pubblicato con DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, ha avviato le prove orali per infanzia, primaria e secondaria. Di seguito sono riportate le lettere estratte per l'inizio delle sessioni, aggiornate alle ultime indicazioni ufficiali. Questo aggiornamento fornisce informazioni utili ai candidati in preparazione alle prossime fasi del concorso.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

Concorso PNRR 3 docenti, prova orale: ecco come si svolgerà - I candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso PNRR 3 docenti, con un punteggio minimo di settanta centesimi, sono ora in attesa di conoscere data e turno della prova orale. tecnicadellascuola.it

