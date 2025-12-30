Concerto solidale sold out alla chiesa anglicana | emozione e spiritualità con Salvatore Petrotto e la Bachstring orchestra

Il concerto solidale presso la chiesa anglicana, con Salvatore Petrotto e la Bachstring Orchestra, si è concluso con il tutto esaurito. Una serata che ha unito musica, spiritualità e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un momento di profonda emozione. L’evento, svoltosi sabato 28 dicembre alle 18, ha rappresentato un’occasione per condividere valori e sensibilità in un contesto di grande partecipazione.

Una serata intensa, partecipata e carica di emozioni ha segnato il concerto solidale di Salvatore Petrotto, andato in scena sabato 28 dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa Anglicana di Palermo, che ha registrato il tutto esaurito. Un evento capace di unire musica, spiritualità e impegno civile.

