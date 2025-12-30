Concerto di Capodanno in piazza del Popolo niente contenitori di vetro Divieti di sosta e transito

Domani, mercoledì 31 dicembre, piazza del Popolo ospiterà un concerto di Capodanno con un djset a partire dalle 22, con artisti come Jurymaru, Sandro Base, Manilo e Cleto. Per motivi di sicurezza, sono vietati i contenitori di vetro. Sono previste restrizioni di sosta e transito nell’area, che sarà chiusa temporaneamente per l’evento. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di rispettare le indicazioni delle autorità.

Domani, mercoledì 31 dicembre, in attesa della mezzanotte e del 2026 il divertimento prenderà il via in piazza del Popolo a partire dalle ore 22 con il djset di Radio Studio Delta, che vedrà protagonisti Jurymaru, Sandro Base, Manilo e Cleto. Alle 23:00 saliranno sul palco i Joe Dibrutto

