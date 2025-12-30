Concerto di Capodanno a piazza della Rocca | occhio ai divieti di sosta e transito

Il concerto di Capodanno a piazza della Rocca si svolgerà la notte di San Silvestro, offrendo musica dal vivo e DJ set. Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, si ricorda di rispettare i divieti di sosta e transito nelle aree interessate. L’evento sarà accompagnato dalle fontane danzanti Cazacu's, creando un’atmosfera speciale per salutare l’anno nuovo.

La notte di San Silvestro a piazza della Rocca con la musica dei Gemelli Diversi, dj set Hit, dj set Praja on Tour Gallipoli e la magia delle fontane danzanti Cazacu's. La festa, con ingresso gratuito, avrà inizio a partire dalle ore 21. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, nonché.

