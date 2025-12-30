Concerto di Capodanno 2025

Il Concerto di Capodanno 2025 si terrà a Lecco mercoledì 1° gennaio alle ore 17. Un appuntamento che invita alla calma e alla riflessione, offrendo un momento di ascolto e di condivisione all’inizio del nuovo anno. L’evento rappresenta una tradizione musicale che accompagna la città nell’auspicio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni.

Lecco si prepara ad accogliere il nuovo anno all’insegna della grande musica con il tradizionale Concerto di Capodanno, in programma mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 17.30 presso la Sala Don Ticozzi.L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Concerto di Capodanno 2025 Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma da non perdere; Capodanno 2025: guida alle feste e ai mercatini nelle principali città italiane; Capodanno a Roma, Onorato: Atteso un milione di presenze; Capodanno in Piazza nelle Marche: gli eventi delle principali città – aggiornamento!. Capodanno 2025 a Genova, il programma: oggi dj Albertino al Porto Antico domani i Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria - Capodanno 2025 a Genova, il programma: oggi dj Albertino al Porto Antico domani i Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria ... ligurianotizie.it

Capodanno a Torino: tutte le informazioni su accessi, orari e mobilità - In occasione del concerto di Capodanno della Città di Torino all'Inalpi Arena in programma il 31 dicembre 2025 ecco tutte le principali informazioni organizzative relative all'evento, agli accessi e a ... zipnews.it

Concerto in sicurezza: tutti i divieti per il Capodanno in piazza Garibaldi - Per un concerto di Capodanno in Piazza sicuro, scattano i divieti: non potranno essere vendute le bevande nelle lattine e nelle bottiglie di vetro. gazzettadiparma.it

Gran concerto di capodanno 2026

Capodanno in Rocca a Vignola col concerto libero e gratuito con gli Strings Music Ensemble Accompagneranno il pubblico in un percorso musicale tra i valzer e le polke di Johann Strauss e reinterpretazioni contemporanee di brani pop e rock, rivisitati per en - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.