Concerto dell' Epifania nella chiesa di San Paolo apostolo

Il 6 gennaio alle 19, la chiesa di San Paolo Apostolo ospiterà il concerto dell’Epifania, un evento musicale dedicato alla tradizione della festa. Giovani musicisti, guidati dal maestro Daniele Delli Carri, proporranno un programma che valorizza i valori della musica e della comunità. L’appuntamento è un’occasione per ascoltare musica in un ambiente raccolto e intimo, nel rispetto delle normative vigenti.

Martedì 6 gennaio, alle ore 19, la chiesa di San Paolo Apostolo ospiterà il concerto dell'Epifania, con giovani musicisti all'opera, diretti dal maestro Daniele Delli Carri. L'evento è patrocinato dall'assessorato alla Cultura e al Turismo.

