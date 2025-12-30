Per il Capodanno 2026, le principali città italiane si preparano a celebrare con concerti e musica dal vivo. A Napoli, sarà protagonista Elodie, mentre a Roma, Alessandra Amoroso si esibirà al Circo Massimo. Numerosi eventi attenderanno il pubblico nelle piazze italiane, offrendo opportunità di ascoltare artisti di rilievo e vivere momenti di condivisione prima dell’arrivo del nuovo anno.

Domani sera saranno tantissime le piazze che ospiteranno i concerti di Capodanno nelle principali città italiane, dove gli artisti protagonisti delle classifiche e del prossimo Festival Di Sanremo, abbracceranno il pubblico aspettando l’arrivo del nuovo anno. Roma: A distanza di alcuni mesi dagli ultimi appuntamenti della bella stagione, si riaccendono le luci del Circo Massimo, che vedrà sul palco della suggestiva location il trio composto da Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Napoli: Tra le venue protagoniste del capodanno c’è la piazza partenopea che offrirà una notte ricca di musica con gli artisti amati da diverse generazioni come Gigi, Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e poi Serena Brancale, che precederà l’arrivo di Elodie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Concerti Capodanno 2026: a Napoli la protagonista sarà Elodie, Alessandra Amoroso sul palco del Circo Massimo di Roma

