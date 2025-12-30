Con pochi ingredienti e in breve tempo, puoi preparare delle deliziose girelle di pasta sfoglia. Bastano tre semplici componenti e circa 20 minuti di lavoro per ottenere un dessert gustoso e facile da realizzare, ideale per una merenda o un fine pasto veloce. Una ricetta semplice, che combina praticità e bontà senza complicazioni.

Con solo 3 ingredienti prepari delle girelle dolci di pasta sfoglia pronte in 20 minuti e irresistibili. Bastano tre semplici ingredienti e un forno caldo per portare in tavola un dessert che conquista al primo morso. Le girelle di pasta sfoglia dolci ai lamponi sono la soluzione ideale per chi cerca un dolce veloce, economico e scenografico. Nessuna planetaria, nessun impasto da far riposare: solo un rotolo già pronto, un barattolo di marmellata e un po’ di zucchero di canna. Perfette per una merenda improvvisata, un tè con ospiti o da servire dopo cena con un tocco di zucchero a velo, queste girelle sfogliate sono croccanti all’esterno, morbide e fruttate all’interno. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Con soli 3 ingredienti, prepari il dessert più buono e veloce di sempre

