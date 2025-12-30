Con l' eclissi del secolo scenderà il buio per sei minuti

Il 2 agosto 2027 si assisterà a un evento astronomico unico: la più lunga eclissi solare del XXI secolo, della durata di circa sei minuti. Un'occasione per osservare un fenomeno raro e di grande interesse scientifico, che attirerà appassionati e studiosi da tutto il mondo. Un momento di rilevante importanza per la comprensione del nostro sistema solare e delle sue dinamiche.

Il 2 agosto del 2027 avverrà un evento straordinario per quanto concerne l'astronomia, ossia la più lunga eclissi solare del XXI secolo. In Italia sarà osservabile a partire da metà mattina di lunedì 2 agosto 2027 soprattutto nei cieli del Sud Italia, Campania compresa

