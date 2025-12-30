Con il freddo attenzione ai contatori dell’acqua Le precauzioni per evitare brutte sorprese

Con l’arrivo del freddo è importante monitorare attentamente i contatori dell’acqua. Le basse temperature aumentano il rischio di rotture e perdite, che possono comportare costi indesiderati. Adottare alcune precauzioni può aiutare a prevenire inconvenienti e garantire il corretto funzionamento degli impianti durante la stagione invernale.

Freddo e gelo in arrivo in Basilicata: ecco come proteggere i contatori dell’acqua - Le temperature potrebbero scendere sotto lo zero, il vademecum di Acquedotto Lucano per proteggere gli impianti ... basilicata24.it

Contatori dell’acqua. Cosa fare per difenderli dal freddo - Con l’abbassamento delle temperature di questi giorni si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare... ilrestodelcarlino.it

Freddo intenso questa sera, probabilmente la sera più fredda con temperature che girano ovunque tra -2° e 1 grado. C'e' gia' un velo di ghiaccio sulle auto. Attenzione, segnalata nebbia con -1° nel ravennate. - facebook.com facebook

