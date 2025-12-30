Comune di Ferrara e casa circondariale unite per sostenere la genitorialità in carcere

Il Comune di Ferrara e il carcere collaborano per rafforzare il ruolo genitoriale dei detenuti. Attraverso tre iniziative, si mira a favorire il mantenimento dei legami familiari e a promuovere il sostegno al reinserimento sociale. Questi progetti intendono offrire un percorso di supporto e attenzione, contribuendo a una gestione più umana e rispettosa della genitorialità in contesti carcerari.

Tre azioni progettuali per sostenere la genitorialità in carcere, nell'ottica di promuovere azioni sempre più attente di reinserimento sociale delle persone detenute. Questo è il fulcro della convenzione che unisce l'Amministrazione comunale e il carcere di Ferrara, sottoscritta con.

