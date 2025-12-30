Comune di Battipaglia la nota stampa di Alba Srl
Il Comune di Battipaglia informa che, in attesa della riorganizzazione del servizio di raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli, le modalità attuali rimangono invariate. È possibile richiedere la raccolta domiciliare telefonando al centralino di Alba Srl o compilando il modulo presente sul sito web aziendale. Restano quindi valide le procedure già in atto, garantendo continuità nel servizio fino a future novità.
