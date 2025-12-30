Compiti delle vacanze l’affondo di Novara | L’ambiente genitoriale non sia un dopo scuola La ricetta del pedagogista

Daniele Novara sottolinea l'importanza di un ambiente familiare che vada oltre i compiti delle vacanze, affermando che il ruolo dei genitori non deve limitarsi alla funzione di doposcuola. Secondo il pedagogista, l’obiettivo è promuovere esperienze autentiche che favoriscano lo sviluppo equilibrato dei bambini, evitando di trasformare la famiglia in un prolungamento della scuola.

Daniele Novara definisce sterile il "famoso famigerato dibattito" sui compiti, sostenendo che la famiglia non debba fungere da doposcuola ma favorire esperienze reali. Il pedagogista propone "compiti di realtà" come visitare mostre, viaggiare o tenere un diario, poiché l'apprendimento richiede una "forte dialettica" tra conoscenza teorica e applicazione pratica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

