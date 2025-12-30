Como e Udinese si affrontano nella diciottesima giornata di Serie A 2025/2026. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di migliorare la classifica. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro, che si inserisce nel contesto del campionato italiano di questa stagione.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria, ma i friulani tentano lo sgambetto. Como vs Udinese si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Sinigaglia. COMO VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani hanno chiuso l’anno con una grande vittoria per 3-0 sul campo del Lecce, lasciandosi così alle spalle le sconfitte contro Inter e Roma. La classifica è senza dubbio positiva, con 27 punti e un quarto posto attualmente distante appena quattro punti. Va da sè che un’altra vittoria consentirebbe di pensare in grande. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Como vs Udinese, diciottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Spezia-Pescara, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Catanzaro vs Cesena, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le info per le trasferte di Como e Torino; Dove vedere Como-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Macron e Udinese presentano la maglia away 25-26.

Dove vedere Como-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Como e Udinese contro nella diciottesima giornata di Serie A: le info su formazioni, canale tv e diretta streaming. goal.com

Serie A, gli arbitri della diciottesima giornata, tutte le designazioni: Massa per Lazio-Napoli, Guida per Inter-Bologna - Resi noti gli arbitri della diciottesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio ... sport.virgilio.it