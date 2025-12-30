Como vs Udinese diciottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Como e Udinese si affrontano nella diciottesima giornata di Serie A 2025/2026. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di migliorare la classifica. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro, che si inserisce nel contesto del campionato italiano di questa stagione.
Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria, ma i friulani tentano lo sgambetto. Como vs Udinese si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Sinigaglia. COMO VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani hanno chiuso l’anno con una grande vittoria per 3-0 sul campo del Lecce, lasciandosi così alle spalle le sconfitte contro Inter e Roma. La classifica è senza dubbio positiva, con 27 punti e un quarto posto attualmente distante appena quattro punti. Va da sè che un’altra vittoria consentirebbe di pensare in grande. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
