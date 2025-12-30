Commercio in Sicilia spesa natalizia oltre 2 miliardi | e-commerce in crescita ma permane la fragilità dei negozi fisici
A pochi giorni dall’inizio delle vendite natalizie, Confimprese Italia analizza il settore commerciale in Sicilia, dove la spesa supera i 2 miliardi di euro. L’e-commerce registra una crescita significativa, mentre i negozi fisici continuano a mostrare fragilità. Questa dinamica evidenzia un panorama in trasformazione, con opportunità e criticità da monitorare attentamente per il futuro del commercio regionale.
A pochi giorni dall’avvio delle vendite natalizie, che nella maggior parte delle regioni d’Italia, inizieranno sabato 3 gennaio, Confimprese Italia fa un bilancio anche delle vendite natalizie.“Il periodo natalizio 2025 si è chiuso con un andamento complessivamente stabile - dice Giovanni Felice. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Commercio, resistono i negozi fisici ma l’online guadagna di più
Leggi anche: Una maratona commerciale che coinvolge e-commerce, negozi fisici e supermercati
Saldi invernali al via dal 3 gennaio: crescono i consumi natalizi in Sicilia; Palermo -Natale, segnali positivi per i consumi in Sicilia,saldi dal 3 gennaio nell'Isola; Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: Segnali positivi dai consumi natalizi; Portafogli svuotati e acquisti rinviati: i saldi partono in salita.
Saldi in Sicilia, si inizia il 3 gennaio, le stime di Confcommercio - Nonostante un contesto economico complesso, i consumi natalizi in Sicilia registrano un aumento dell’1,9% rispetto allo scorso anno, secondo i dati resi ... sicilianews24.it
Confcommercio Sicilia: saldi invernali al via dal 3 gennaio, consumi natalizi in crescita dell’1,9% - I consumi natalizi in Sicilia chiudono il 2025 con un segnale positivo. 98zero.com
Il 3 gennaio iniziano i saldi in Sicilia - I dati sui consumi natalizi in Sicilia danno un aumento dell’1,9% rispetto al 2024 - tp24.it
Nel 1910 il regista cinematografico Piero Marelli girò un documentario per la società “Tiziano Film – Torino” intitolato “La conca d’oro” – o meglio la vita quotidiana nel cuore della città di Palermo in Sicilia. Una vita che comprendeva il lavoro e il commercio ch - facebook.com facebook
#Report in replica Come funziona cardiochirurgia pediatrica siciliana L'efficienza di Amazon ha un prezzo La carne scaduta veniva messa in commercio almeno dal 2018. In Sicilia la crisi idrica non è solo una questione di siccità x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.