Commercio in Sicilia spesa natalizia oltre 2 miliardi | e-commerce in crescita ma permane la fragilità dei negozi fisici

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’inizio delle vendite natalizie, Confimprese Italia analizza il settore commerciale in Sicilia, dove la spesa supera i 2 miliardi di euro. L’e-commerce registra una crescita significativa, mentre i negozi fisici continuano a mostrare fragilità. Questa dinamica evidenzia un panorama in trasformazione, con opportunità e criticità da monitorare attentamente per il futuro del commercio regionale.

A pochi giorni dall’avvio delle vendite natalizie, che nella maggior parte delle regioni d’Italia, inizieranno sabato 3 gennaio, Confimprese Italia fa un bilancio anche delle vendite natalizie.“Il periodo natalizio 2025 si è chiuso con un andamento complessivamente stabile - dice Giovanni Felice. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

commercio in sicilia spesa natalizia oltre 2 miliardi e commerce in crescita ma permane la fragilit224 dei negozi fisici

© Cataniatoday.it - Commercio in Sicilia, spesa natalizia oltre 2 miliardi: e-commerce in crescita ma permane la fragilità dei negozi fisici

Leggi anche: Commercio, resistono i negozi fisici ma l’online guadagna di più

Leggi anche: Una maratona commerciale che coinvolge e-commerce, negozi fisici e supermercati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Saldi invernali al via dal 3 gennaio: crescono i consumi natalizi in Sicilia; Palermo -Natale, segnali positivi per i consumi in Sicilia,saldi dal 3 gennaio nell'Isola; Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: Segnali positivi dai consumi natalizi; Portafogli svuotati e acquisti rinviati: i saldi partono in salita.

commercio sicilia spesa nataliziaSaldi in Sicilia, si inizia il 3 gennaio, le stime di Confcommercio - Nonostante un contesto economico complesso, i consumi natalizi in Sicilia registrano un aumento dell’1,9% rispetto allo scorso anno, secondo i dati resi ... sicilianews24.it

commercio sicilia spesa nataliziaConfcommercio Sicilia: saldi invernali al via dal 3 gennaio, consumi natalizi in crescita dell’1,9% - I consumi natalizi in Sicilia chiudono il 2025 con un segnale positivo. 98zero.com

commercio sicilia spesa nataliziaIl 3 gennaio iniziano i saldi in Sicilia - I dati sui consumi natalizi in Sicilia danno un aumento dell’1,9% rispetto al 2024 - tp24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.