Commercio c' è il bando per rilanciare la microimprenditorialità e le attività ' con vetrina'
Bondeno ha pubblicato un nuovo bando dedicato al sostegno del commercio e delle microimprese artigiane, con particolare attenzione agli investimenti nell’innovazione. Questa iniziativa mira a favorire il rilancio delle attività con vetrina e a rafforzare il tessuto commerciale locale. Le opportunità saranno presentate attraverso incontri pubblici, in vista delle strategie di sviluppo che caratterizzeranno il nuovo anno.
Il nuovo anno si aprirà con gli incontri pubblici che dovranno caratterizzare le nuove strategie di rilancio del commercio e dei servizi, ma intanto Bondeno ha pubblicato il nuovo bando di sostegno al commercio e alle microimprese artigiane, per investimenti nel campo dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Bando 'Strade vive' per rilanciare il commercio a Bari, presentate 15 istanze: coinvolti 88 negozi
Leggi anche: ’Centro Commerciale Naturale’. Vetrina delle attività sul web: "Promuoviamo il commercio"
Bando Camera di Commercio. C’è posto per 9 - LUCCA Due concorsi per assumere nove persone a tempo pieno e indeterminato alla Camera di commercio della Toscana nord ovest: uno... lanazione.it
Regione-Camera di Commercio, presentato Bando Borghi per imprese - L'assessore regionale delle Marche alle Attività produttive Andrea Maria Antonini stamattina ha partecipato a un incontro ... ansa.it
Commercio ambulante . Paura per la messa a bando dei posti dei mercati - Le associazioni di settore sono sul piede di guerra e chiedono aiuto "C’è il rischio che le concessioni vengano ridiscusse entro il 2027". lanazione.it
Commercio, c'è il bando per rilanciare la microimprenditorialità e le attività 'con vetrina' x.com
Commercio ambulante: messi a bando dal Comune 5 nuovi posteggi pubblici di breve durata - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.