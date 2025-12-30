Commercio c' è il bando per rilanciare la microimprenditorialità e le attività ' con vetrina'

Bondeno ha pubblicato un nuovo bando dedicato al sostegno del commercio e delle microimprese artigiane, con particolare attenzione agli investimenti nell’innovazione. Questa iniziativa mira a favorire il rilancio delle attività con vetrina e a rafforzare il tessuto commerciale locale. Le opportunità saranno presentate attraverso incontri pubblici, in vista delle strategie di sviluppo che caratterizzeranno il nuovo anno.

