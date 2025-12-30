Commento al Vangelo di oggi 30 dicembre 2025 | Lc 2,36-40

Il passo del Vangelo di oggi, Luca 2,36-40, ci invita a riflettere sulla presenza e sulla fede di Anna, una testimonianza di attesa e di speranza. Meditare su questo brano ci aiuta a riconoscere nella quotidianità le occasioni di ascolto e di fede, lasciandoci guidare dalla parola di Dio. Iniziamo questa giornata con attenzione e serenità, approfondendo il messaggio di speranza e di affidamento che il Vangelo ci offre.

Meditiamo il Vangelo del 30 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme». Sesto giorno fra l'ottava di Natale Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,36-40 Maria e Giuseppe.

30 secondi di vangelo - 30 dicembre 2025

