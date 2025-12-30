Se la serie A fosse un palcoscenico, saremmo nel pieno di una grandiosa (o tediosa, a seconda dei punti di vista) commedia all’italiana. Il copione è vecchio come il cucco: lo scaricabarile. Ma il cast, quest’anno, è d’eccezione. Da una parte c'è Antonio Conte, il melodrammatico che, con la gravitas di un attore shakespeariano, giura che «la struttura e lo status di Milan, Inter e Juventus sono impareggiabili». Curioso: quando era a Torino si lamentava dei ristoranti da 100 euro, quando era a Milano tuonava contro la scarsa statura societaria. Ora che è altrove, quelli sono diventati improvvisamente dei colossi irraggiungibili e il suo Napoli una piccola realtà di provincia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Commedia tricolore

Leggi anche: Credito sovietivo in salsa tricolore, ecco come il sistema bancario diventa commedia degli equivoci

Leggi anche: Strongman. Cardinali tricolore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Buen Camino; Commedia tricolore | .it; Ilaria Salis, soffia forte il vento: come si copre di ridicolo su Hannoun | .it; Milan, clamoroso Mike Maignan: cosa ha fatto prima della partita | .it.

Baciato dalla Fortuna: vi è piaciuto? - A rompere gli indugi, quest’anno, è stata Medusa, con l’uscita in sala di Baciato dalla Fortuna (434. cineblog.it

Comencini, il papà della commedia tricolore - Luigi Comencini lega il suo nome ad alcuni titoli passati alla storia ... corriere.it

Comencini, il papà della commedia tricolore - L'esordio con Totò, i film con tutti i grandi del cinema di casa nostra: dalla Loren a Sordi, dalla Cardinale a Tognazzi e Manfredi ROMA - corriere.it

Enrico Brignano ci presenta il vaccino tricolore????????

La nuova commedia con Checco Zalone, diretta da Gennaro Nunziante, sta sbancando i cinema italiani durante le festività. Nel giorno di Natale il film aveva già fatto registrare 5,6 milioni di euro di incasso in sole 24 ore, con quasi 700.000 spettatori nelle sale, - facebook.com facebook