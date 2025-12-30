Commedia tricolore

30 dic 2025

Se la serie A fosse un palcoscenico, saremmo nel pieno di una grandiosa (o tediosa, a seconda dei punti di vista) commedia all’italiana. Il copione è vecchio come il cucco: lo scaricabarile. Ma il cast, quest’anno, è d’eccezione. Da una parte c'è Antonio Conte, il melodrammatico che, con la gravitas di un attore shakespeariano, giura che «la struttura e lo status di Milan, Inter e Juventus sono impareggiabili». Curioso: quando era a Torino si lamentava dei ristoranti da 100 euro, quando era a Milano tuonava contro la scarsa statura societaria. Ora che è altrove, quelli sono diventati improvvisamente dei colossi irraggiungibili e il suo Napoli una piccola realtà di provincia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

commedia tricolore

