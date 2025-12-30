Comitato Piano Grazie il bilancio di fine anno | Serve una cura capillare e quotidiana non interventi spot

Il Comitato Piano Grazie ha presentato il bilancio di fine anno durante una conferenza stampa all’Ancona Papero Bar. Nel corso dell’evento, sono stati evidenziati i risultati raggiunti e l’importanza di un approccio costante e sistematico per affrontare le sfide della zona, sottolineando che interventi puntuali non sono sufficienti. L’appuntamento ha offerto uno spazio di confronto e analisi sulle strategie per il futuro.

ANCONA – Conferenza stampa di fine anno per il Comitato Piano-Grazie tenutasi al Papero Bar di Daniele Donati.Tra i primi punti trattati il fatto che, secondo il comitato «per la notte di Capodanno, mentre il Centro della città è vestito a festa con numerosi eventi e l'Amministrazione chiama a.

