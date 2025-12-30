Come usare l’acido glicolico per godere di tutti i suoi benefici?

L'acido glicolico è un ingrediente efficace per migliorare l'aspetto della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare. Tuttavia, è importante utilizzarlo correttamente per evitare irritazioni o sensibilizzazioni, specialmente in periodi di esposizione solare. In questa guida, scoprirai come applicarlo in modo sicuro e ottenere i benefici desiderati, anche durante le giornate di sole intenso come una primavera inoltrata.

Primavera inoltrata e una giornata di sole pieno. Mi chiama un’amica in modalità panico: pelle del viso irritata, arrossata, che brucia. Non capisce cosa sia successo. Ricostruiamo la mattinata e il mistero si scioglie in pochi secondi: detergente viso con acido glicolico e, subito dopo, uscita di casa senza applicare la protezione solare. Questo episodio riassume perfettamente il punto. L’ acido glicolico è uno degli ingredienti più efficaci e apprezzati della skincare, ma per beneficiarne davvero è fondamentale sapere come usarlo correttamente. Viso, corpo, capelli: i suoi impieghi sono molti, ma lo sono anche gli errori che possono comprometterne i risultati. 🔗 Leggi su Amica.it

