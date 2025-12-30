Come in un concerto ecco la scaletta delle scene dello spettacolo di droni di Capodanno

Per il Capodanno a Padova, il Prato della Valle si trasforma in un palcoscenico all'aperto con musica dal vivo e uno spettacolo di 1000 droni. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e spettacolo in un contesto suggestivo, dove il cielo si anima di luci e colori, segnando l’inizio del nuovo anno in modo originale e coinvolgente.

