Come funziona la rivalsa nelle polizze auto e in quali casi può scattare

La rivalsa nelle polizze auto rappresenta un meccanismo che permette alla compagnia di recuperare le somme pagate in caso di responsabilità del conducente. Questo processo può attivarsi in specifici casi, come infrazioni gravi o comportamenti dolosi. È importante conoscere le condizioni che determinano l’applicazione della rivalsa, per capire quando e come la compagnia può agire per tutelarsi e tutelare gli altri utenti della strada.

Quando si sottoscrive una polizza RCA, si tende a pensare che la copertura sia totale e automatica in ogni circostanza. In realtà, esistono alcune situazioni in cui l'assicurazione può risarcire i danni a terzi, ma successivamente chiedere il rimborso all'assicurato. Questo meccanismo prende il nome di rivalsa ed è regolato dalle condizioni contrattuali della polizza. La rivalsa è il diritto dell'impresa assicurativa di recuperare le somme pagate in seguito a un sinistro, qualora l'assicurato abbia violato obblighi di legge o clausole previste nel contratto. In altre parole, la compagnia liquida il danno per tutelare i terzi, ma può rivalersi sull'assicurato per comportamenti ritenuti gravi o non conformi.

