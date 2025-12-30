Come cambia il turismo a Milano | stabili gli alberghi tradizionali ma c’è il boom degli alloggi brevi

Il panorama turistico di Milano sta evolvendo, con una stabilità negli hotel tradizionali e una crescita significativa degli alloggi per soggiorni brevi. La ristorazione, pur affrontando alcune sfide, mantiene la sua importanza nella città. Questi cambiamenti riflettono un settore in trasformazione, adattandosi alle nuove esigenze dei viaggiatori e alle dinamiche del mercato, senza perdere di vista l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Milano – Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e una ristorazione che - tra luci e ombre - continua a reggere l’urto dei cambiamenti. È il quadro che emerge dall’analisi di Unioncamere-InfoCamere delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione negli ultimi cinque anni. I dati al 30 settembre 2025 mostrano una trasformazione profonda dell’offerta turistica italiana: gli alberghi classici arretrano, mentre crescono con forza le strutture extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi, soprattutto nelle grandi città (Milano in primis) e nelle destinazioni più attrattive, dove si intensificano anche le tensioni legate all’«overtourism». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come cambia il turismo a Milano: stabili gli alberghi tradizionali ma c’è il boom degli alloggi brevi Leggi anche: Giù gli alberghi, su gli affitti brevi e la ristorazione: ecco il nuovo business in Sicilia e Calabria Leggi anche: Affitti brevi, in Liguria 43mila alloggi: “Utili al turismo, non per fare cassa” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Turismo, l’Italia cambia pelle: alberghi in calo, più affitti brevi (42%), tiene la ristorazione x.com Turismo, cambia l’offerta ricettiva tra alberghi in calo e alloggi brevi in crescita: L’analisi di Unioncamere InfoCamere fotografa una trasformazione profonda del turismo italiano negli ultimi cinque anni. Diminuiscono gli alberghi tradizionali, mentre crescono co - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.