Com’è andato l’incontro tra Trump e Netanyahu a Mar-a-Lago

L'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago ha evidenziato un rapporto di collaborazione tra i due leader. Tuttavia, non sono stati affrontati tutti gli aspetti legati alla proposta americana per Gaza, lasciando alcune questioni ancora aperte. L'evento si inserisce in un contesto di dialogo continuo tra Stati Uniti e Israele, senza però determinare una svolta definitiva nella strategia condivisa.

L’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente americano in Florida, ha mostrato una forte sintonia politica e pubblica, ma ha lasciato irrisolti i nodi principali della seconda fase del piano per Gaza promosso dagli Stati Uniti. I due leader hanno evitato di entrare nei dettagli operativi, limitandosi a ribadire obiettivi generali e a incensarsi reciprocamente sul piano politico. Trump ha insistito sul disarmo di Hamas in tempi brevi. In caso contrario, ha avvertito, ci sarebbero conseguenze «molto dure». Ha però separato la questione del disarmo da quella del ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia, rimanendo vago su quando ciò avverrà: «Ne parleremo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

