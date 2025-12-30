Come abbinare la maglia nera di pizzo dalla mattina alla sera trasformandola in un capo passe-partout chic tra ufficio aperitivo e cena

Scopri come indossare la maglia nera di pizzo dalla mattina alla sera, passando da un look professionale a uno più elegante per il tempo libero. Con semplici accorgimenti come sovrapposizioni e abbinamenti mirati, questa versatile creazione può essere facilmente trasformata in un capo chic e raffinato, ideale per ogni occasione. Un modo semplice e sobrio per valorizzare il proprio stile senza eccessi.

Sensuale per definizione, ma sorprendentemente versatile. Tra giochi di trasparenze, layering strategici e contrasti materici, la maglia in pizzo abbandona l'immaginario unicamente serale per conquistare anche il giorno, dall'ufficio all'aperitivo. Ecco come abbinare la maglia di pizzo in 5 outfit di tendenza. Sotto la giacca Sotto la giacca, al posto della classica t-shirt: audace, ma di classe. Con maxi cappotto e pantaloni Di giorno, con un maxi cappotto e un paio di pantaloni da ufficio. Super chic.

