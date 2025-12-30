Il Colpo Terranuova ha ufficializzato l’acquisto di Boccardi, rafforzando la rosa in serie D. Nel frattempo, la Sangiovannese si prepara all’ultimo impegno dell’anno, un’amichevole contro la Fiesole in Promozione, in programma oggi alle 17,30 a Fiesole. Questa gara rappresenta un’opportunità per i biancorossi di concludere il 2025 con una prova di forma e consolidare il lavoro svolto finora.

La Sangiovannese sarà di scena questo pomeriggio alle 17,30 a Fiesole, contro la locale compagine militante in Promozione, per una partita amichevole che chiuderà il 2025. Stefano Calderini, infatti, per la giornata di domani ha concesso ai suoi un giorno di riposo per poi ritrovarsi già a capodanno per preparare la ripresa del campionato, che vedrà gli azzurri affrontare in casa domenica 4 gennaio il Grassina secondo in graduatoria. Per quanto riguarda il mercato, l’obiettivo principale era Masini, e se ne stava parlando con i suoi procuratori e la Colligiana società di appartenenza, ma la trattativa ieri è saltata; ora si stanno valutando altri due profili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colpo Terranuova in serie D: preso Boccardi. Eccellenza, ultimo test dell’anno per la Sangio

Leggi anche: Serie D: ieri sconfitta pesante per il Montevarchi, vittoria di prestigio per il Terranuova Traiana. In Eccellenza bene il Figline

Leggi anche: Terranuova Traiana. Ultima gara dell’anno ad Orvieto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie D mercato. Il Terranuova Traiana annuncia un nuovo attaccante!; Colpo Terranuova Traiana: arriva Boccardi; Terranuova Traiana, gran colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Filippo Boccardi; Serie D: numeri a confronto negli ultimi anni.

Colpo Terranuova in serie D: preso Boccardi. Eccellenza, ultimo test dell’anno per la Sangio - La Sangiovannese sarà di scena questo pomeriggio alle 17,30 a Fiesole, contro la locale compagine militante in Promozione, per ... sport.quotidiano.net