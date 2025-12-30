“Delinquenti che hanno infranto un sogno, una speranza. Tutta la nostra vicinanza ai titolari di Viola Gioielli. Un'attività aperta da pochi giorni è stata completamente svaligiata la notte scorsa, scassinando la porta d'ingresso”: lo ha denunciato a mezzo social il sindaco di Bellizzi, Mimmo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Colpo a Bellizzi, svaligiato "Viola Gioielli": l'indignazione e l'augurio del sindaco

Leggi anche: Svaligiato un appartamento a Torino: i ladri portano via gioielli e preziosi per 30mila euro

Leggi anche: Bellizzi, pericolo crolli e degrado in via Kennedy: scatta l’ordinanza del sindaco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bellizzi, gioilleria svaligiata: ladri incapucciati fuggiti con la refurtiva - Un gruppo di malviventi incappucciati la scorsa notte è riuscito a fare irruzione nella giolleria in pieno centro ed ha rubato ... msn.com