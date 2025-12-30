Colpo a Bellizzi svaligiato Viola Gioielli | l' indignazione e l' augurio del sindaco
“Delinquenti che hanno infranto un sogno, una speranza. Tutta la nostra vicinanza ai titolari di Viola Gioielli. Un'attività aperta da pochi giorni è stata completamente svaligiata la notte scorsa, scassinando la porta d'ingresso”: lo ha denunciato a mezzo social il sindaco di Bellizzi, Mimmo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
