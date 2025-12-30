Colpito da una slavina precipita nel dirupo e muore davanti alla moglie

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre, un incidente in Valle Aurina ha causato la morte di un escursionista dopo essere stato colpito da una slavina. La tragedia si è consumata davanti alla moglie, durante un’escursione in montagna che si è trasformata in una tragedia imprevista. L’accaduto evidenzia i rischi legati alle attività outdoor in ambienti montani, soprattutto in condizioni di innevamento instabile.

Doveva essere una bella e piacevole escursione in montagna con la moglie, è diventata una tragedia di proporzioni immani: è quanto successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre, quando intorno alle 17 si è verificato un incidente mortale con una slavina in Valle Aurina. A farne le spese. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Colpito da una slavina, precipita nel dirupo e muore davanti alla moglie Leggi anche: Cade nel dirupo e muore davanti alla moglie Leggi anche: Muore davanti a moglie e figlia. Volo nel dirupo durante un’escursione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Escursionista colpito da una slavina: cade nel dirupo e muore; ? Colpito da una slavina, precipita nel dirupo e muore davanti alla moglie. La slavina è avvenuta intorno alle 14 vicino al confine con la Francia e ha colpito una zona fuoripista. Sul posto Soccorso Alpino, 118, Vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.