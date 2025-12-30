“Colori e Santi“, la mostra di Fiesoli.

È ancora possibile visitare “Colori e Santi”, la mostra di Ronaldo Fiesoli a Empoli, aperta da alcune settimane. L’esposizione propone installazioni che combinano elementi artistici e sacri, offrendo uno sguardo originale sui temi religiosi e culturali. Le festività natalizie rappresentano un’occasione ideale per scoprire questa mostra, che invita a riflettere attraverso un’interpretazione contemporanea e sobria delle tradizioni.

EMPOLI È stata inaugurata nelle scorse settimane, ma c'è ancora tempo (e le festività natalizie sono una buona occasione) per visitare la mostra "Colori e Santi", con le installazioni di Ronaldo Fiesoli. Un'atmosfera sacrale permeata di colore e luce caratterizza l'itinerario creativo di Fiesoli che congiunge da sempre pittura, architettura e design nei suoi progetti connotati dal rigore di chi indaga lo spazio per innescare un dialogo tra interno ed esterno. Nell'accumulo globalizzante tipico dei 'paesaggi' industriali spesso anonimi e non identificabili all'occhio dell'osservatore, si riscopre un indizio, come un capanno o una baracca, solitamente costruzioni effimere in legno, plastica o lamiera ondulata, per nobilitarla come modello.

