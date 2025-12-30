Colazione, corsa al museo. Tutto esaurito al Maec.

A Cortona, il passaggio tra il 2025 e il nuovo anno si avvicina, con eventi che attirano l’attenzione dei visitatori. Tra questi, la Colazione al Museo ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse per le iniziative culturali della città. La città si prepara a vivere questi momenti di festa e tradizione, offrendo un’accoglienza calorosa e ricca di significato.

Cortona si prepara a festeggiare il passaggio fra il 2025 e l’anno nuovo. Il conto alla rovescia è già iniziato e c’è subito una prima campanella: tutto esaurito per la Colazione al Museo. L’evento gourmet del primo dell’anno, organizzato da Terretrusche al Maec è al completo. Merito di un format unico che si è affermato negli anni e della collaborazione con Vetrina Toscana. "Come associazione - spiega Lucio Gori, vicedirettore Confesercenti Arezzo - abbiamo deciso di sostenere e collaborare alla miglior riuscita dell’evento, perché rappresenta uno straordinario biglietto da visita e promozione per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

