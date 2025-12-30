Codacons attacca | Autosospensione Signorini non basta Grande Fratello non deve andare in onda

Il Codacons ritiene che l’autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset non sia sufficiente e sostiene che il programma Grande Fratello non dovrebbe essere trasmesso. La posizione dell’associazione evidenzia la preoccupazione per le implicazioni etiche e mediatiche legate alla programmazione in questione, invitando a una riflessione più approfondita su contenuti e responsabilità delle emittenti.

(Adnkronos) – Codacons all'attacco: l'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset non basta, per l'associazione il Grande Fratello non deve andare in onda. La decisione di Signorini è arrivata dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona nel suo format 'Falsissimo'. "Il Codacons – preso atto dell'autosospensione di Alfonso Signorini – attacca: si tratta di una misura

