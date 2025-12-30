Cocaina ecstasy e 60 chili di esplosivi in casa | arrestato 25enne di Bologna

Un giovane di 25 anni di Bologna è stato arrestato in un'operazione che ha portato alla scoperta di cocaina, ecstasy e 60 chili di esplosivi all’interno della sua abitazione. L’intervento ha rivelato un’area trasformata in punto di riferimento per lo spaccio e il deposito di materiali pericolosi. L’indagine si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti.

Bologna, 30 dicembre 2025 - Un appartamento trasformato in base operativa per lo spaccio e deposito di materiale pericoloso. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Casalecchio di Reno, dove un italiano classe 2000, originario di Bologna, è stato arrestato al termine di una perquisizione domiciliare. L'allarme dopo le segnalazioni. L'intervento è scattato dopo un servizio di osservazione portato avanti dalla squadra mobile nei pressi dell'abitazione, avviato sulla base di segnalazioni che indicavano una possibile attività di spaccio. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto in diverse stanze numerosi involucri di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.

