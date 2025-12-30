Clima 376 eventi meteo estremi nel 2025 | sfiorato il record negativo

Il 2025 si è distinto per un aumento significativo di eventi meteorologici estremi in Italia, con un totale di 376 episodi, segnando un incremento del 5,9% rispetto all'anno precedente. Questi dati evidenziano una tendenza preoccupante legata ai cambiamenti climatici, che continuano a influenzare il territorio nazionale. È importante monitorare e analizzare queste statistiche per comprendere meglio le dinamiche climatiche e adottare strategie di adattamento efficaci.

Il 2025 dal punto di vista climatico è stato un anno negativo per l'Italia, in cui gli eventi meteo estremi arrivando a quota 376, +5,9% rispetto al 2024. È il bilancio di fine anno tracciato dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente e realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol. Il 2025 diventa, dunque, il secondo anno con più eventi meteorologici registrati nella Penisola, negli ultimi 11 anni, dopo il 2023 (quest'ultimo segnato da 383 eventi meteo estremi). Allagamenti da piogge intense (139), danni da vento (86) ed esondazioni fluviali (37) sono i principali fenomeni che si sono abbattuti di più nel corso dell'anno.

Eventi meteo estremi, la Sicilia è tra le regioni più colpite del 2025 - Sono aumentati nel 2025 gli eventi meteo estremi in Italia e quest'anno è il secondo con più episodi legati al cambiamento climatico negli ultimi undici anni dopo il 2023 che detiene il primato.

Clima, il 2025 è il secondo anno con più eventi meteo estremi in Italia. Lombardia, Sicilia e Toscana le regioni più colpite - Il Sud quest'anno in sofferenza per l'emergenza siccità con Sardegna, Sicilia e Puglia

