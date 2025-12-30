Claudio Casisa torna in scena con Inconcludente al via il 3 gennaio da Palermo il nuovo tour teatrale

Claudio Casisa riprende il palcoscenico con il suo nuovo spettacolo, “Inconcludente”, che debutterà il 3 gennaio a Palermo. Dopo il successo di “Spaiato”, l’attore presenta un progetto teatrale che unisce introspezione, ironia e temi generazionali, offrendo al pubblico una riflessione originale e ben articolata. Il tour proseguirà in diverse città italiane, continuando a esplorare le sfumature della condizione umana attraverso un linguaggio semplice e diretto.

Dopo il grande successo di "Spaiato", Claudio Casisa torna sul palco con il suo secondo spettacolo teatrale in solitaria, "Inconcludente", nuovo progetto scenico intenso, ironico e profondamente generazionale. Il tour prenderà il via da Palermo, dal Teatro Agricantus, il 3 gennaio alle ore 21.00.

