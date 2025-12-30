Ecco la classifica marcatori dell’Europa League 2025/2026, aggiornata con le ultime prestazioni dei giocatori. Chi si contenderà il titolo di miglior goleador della competizione? La corsa al trono del gol è iniziata a settembre, con l’avvio della fase a gironi, e i vari attaccanti si sfidano per conquistare la vetta della classifica.

Chi sarà il miglior bomber della competizione europea? Classifica marcatori Europa League 20252026 La caccia al trono del gol dell’Europa League è partita a settembre con l’inizio della Fase campionato. Classifica marcatori Europa League 20252026: nella scorsa stagione lo scettro di re dei bomber della seconda competizione europea per club è andato a tre calciatori: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Classifica marcatori Europa League 2025/2026

Leggi anche: Classifica marcatori Europa League 2025/2026

Leggi anche: Classifica marcatori Europa League 2025/2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane: chi ha segnato di più nelle competizioni UEFA nel 2025?; Mbappé eguaglia uno storico record di CR7 al Real Madrid; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A.

5 marcatori in Europa questa settimana - Abbiamo scelto cinque marcatori per le partite di questa settimana in Premier League, Serie A e altro ancora. goal.com