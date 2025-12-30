Cittadella-Correggese attesa per la scelta del campo
Si attende nelle prossime ore la conferma della sede della partita tra Cittadella e Correggese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D. La sfida è in programma domenica 4 gennaio alle 14:30. La decisione sulla location verrà comunicata entro oggi o domani, determinando così la sede ufficiale di un incontro che promette grande attenzione tra le due squadre.
Si deciderà ufficialmente fra oggi e domani la sede della sfida fra Cittadella e Correggese, l’atteso derby della prima di ritorno del campionato di Serie D in programma domenica 4 gennaio alle 14,30. La società biancazzurra sta ultimando le verifiche sul manto erboso da poco rizollato del campo " Allegretti " di San Damaso, fermo ormai da quasi 2 mesi per vedere se sia utilizzabile o meno: l’ultima gara è stata quella del 9 novembre scorso col Desenzano, poi viste le condizioni del fondo è stato deciso di intervenire e nelle tre successive gare casalinghe la squadra di Gori ha giocato du volte a Budrio (con Imolese e Pistoiese) e una Spezzano a porte chiuse (con il Sangiuliano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Serie d: oggi in campo per la decima giornata. Lentigione: trasferta insidiosissima a Pistoia. Alla Correggese non va meglio: gioca a Piacenza
Leggi anche: Crisi Livorno: esonerato Formisano, attesa per la scelta del nuovo allenatore. Oggi la conferenza in diretta del presidente Esciua. LIVE
Cittadella-Correggese, attesa per la scelta del campo.
Cittadella-Correggese, attesa per la scelta del campo - Si deciderà ufficialmente fra oggi e domani la sede della sfida fra Cittadella e Correggese, l’atteso derby della prima ... msn.com
Cittadella, la Correggese in Coppa - Sarà doppia sfida alla Correggese per il debutto stagionale della Cittadella. ilrestodelcarlino.it
Cittadella, Marchetti: "La scelta di Iori semplice, per lui è la chiusura di un cerchio" - Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha fatto il punto della situazione a tre settimane dal debutto in campionato. tuttomercatoweb.com
#Dilettanti - #SerieD - La #Correggese sfiderà la Cittadella Vis Modena con un attaccante in più, Matteo #Saccà - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.