Cittadella-Correggese, attesa per la scelta del campo.

Si attende nelle prossime ore la conferma della sede della partita tra Cittadella e Correggese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D. La sfida è in programma domenica 4 gennaio alle 14:30. La decisione sulla location verrà comunicata entro oggi o domani, determinando così la sede ufficiale di un incontro che promette grande attenzione tra le due squadre.

Si deciderà ufficialmente fra oggi e domani la sede della sfida fra Cittadella e Correggese, l’atteso derby della prima di ritorno del campionato di Serie D in programma domenica 4 gennaio alle 14,30. La società biancazzurra sta ultimando le verifiche sul manto erboso da poco rizollato del campo " Allegretti " di San Damaso, fermo ormai da quasi 2 mesi per vedere se sia utilizzabile o meno: l’ultima gara è stata quella del 9 novembre scorso col Desenzano, poi viste le condizioni del fondo è stato deciso di intervenire e nelle tre successive gare casalinghe la squadra di Gori ha giocato du volte a Budrio (con Imolese e Pistoiese) e una Spezzano a porte chiuse (con il Sangiuliano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

