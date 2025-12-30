Circa 2mila fuochi sparati a 90 metri d' altezza | i segreti e le foto dello show di Capodanno
Lo spettacolo di Capodanno ha visto l’uso di circa 2.000 fuochi d’artificio, lanciati fino a 90 metri di altezza. In questo articolo, esploreremo i dettagli dello show, svelando i segreti dietro le quinte e condividendo foto che catturano l’atmosfera di questa celebrazione. Un’occasione per conoscere meglio l’organizzazione di uno degli eventi più attesi dell’anno.
Poco meno di 2mila artifici, lanciati fino a 90 metri d’altezza, per 15 minuti di spettacolo assoluto. Sono solo alcuni dei numeri – e delle caratteristiche – dell’atteso ‘Incendio del Castello’, lo show piromusicale di capodanno che illuminerà la fortezza ferrarese per accogliere il 2026. Lo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
