cinque quintali di botti maxi sequestro a seregno

Nella giornata di oggi, la polizia locale di Seregno ha sequestrato circa cinque quintali di materiale pirotecnico nel quartiere del Lazzaretto. L’intervento, condotto congiuntamente alle forze dell’ordine, ha portato al ritiro di una significativa quantità di botti, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione di incidenti. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e repressione del commercio illecito di materiale pirotecnico nella zona.

Mezza tonnellata di materiale pirotecnico sotto sequestro. È l’esito del blitz compiuto dalla polizia locale di Seregno nel quartiere del Lazzaretto. Un controllo di routine, in un esercizio commerciale gestito da una cinese di 46 anni residente nel Milanese, mirato alla verifica della corretta gestione e detenzione di materiale pirotecnico, che si è concluso con lo stupore degli stessi agenti del nucleo di sicurezza urbana e annonario. Sono diverse le irregolarità emerse nel corso dell’ispezione. E non di poco conto, risolvibili con una semplice multa e una tirata d’orecchie. Gli agenti hanno notato diversi problemi considerati di grave entità, tanto da definire la situazione un serio pericolo per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

