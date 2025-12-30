Cinque film sudcoreani del 2025 da recuperare | ecco quelli davvero imperdibili

Nel 2025, il cinema sudcoreano si conferma come una delle tendenze più interessanti del panorama globale, unendo con maturità elementi autoriali e commerciali. Ecco cinque film asiatici da recuperare, rappresentativi di un settore in continua evoluzione che sfida le vecchie distinzioni e propone narrazioni innovative. Una selezione che permette di comprendere meglio le nuove direzioni e le sfumature di questa cinematografia in fermento.

Nel 2025 il cinema sudcoreano ha definitivamente superato la vecchia distinzione tra autoriale e commerciale, dimostrando quanto quella categoria sia ormai insufficiente a raccontare ciò che sta accadendo. I film più interessanti dell’anno non hanno scelto un campo, ma hanno attraversato linguaggi diversi, parlando a pubblici lontani tra loro senza perdere identità. È un cinema che si muove con naturalezza tra sala e fandom, tra autori riconoscibili e IP nate online, tra racconto intimo e immaginari globali. A fare la differenza è stata soprattutto la fusione sempre più organica tra cinema, musica e animazione, diventata uno dei nuovi motori della cultura coreana nel mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

