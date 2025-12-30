Cinghiali e PSA | dalla Giunta risposte parziali servono dati veri e misure mirate su Parma

L'interrogazione sull’emergenza cinghiali e PSA a Parma ha ricevuto una risposta dall’Assessore Mammi che appare ancora incompleta. Sono necessari dati concreti e misure specifiche per affrontare efficacemente la situazione nella provincia. La chiarezza nelle informazioni e interventi mirati sono fondamentali per tutelare l’ambiente e le attività agricole locali.

Cinghiali, Calabria approva Piano per gestione e contenimento - Proteggere le produzioni agricole compromesse, salvaguardare la biodiversità degli habitat naturali, ma anche contrastare la diffusione della peste suina africana (Psa). ansa.it

"Cinghiali da contenere contro la Psa" - La Regione, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi, ha stanziato i ... ilgiorno.it

