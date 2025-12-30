Cinghiali e PSA | dalla Giunta risposte parziali servono dati veri e misure mirate su Parma

L'interrogazione sull’emergenza cinghiali e PSA a Parma ha ricevuto una risposta dall’Assessore Mammi che appare ancora incompleta. Sono necessari dati concreti e misure specifiche per affrontare efficacemente la situazione nella provincia. La chiarezza nelle informazioni e interventi mirati sono fondamentali per tutelare l’ambiente e le attività agricole locali.

“La risposta dell’Assessore Mammi all’interrogazione sui cinghiali e sulla PSA lascia ancora troppi punti scoperti, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Parma”.Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi eGiancarlo Tagliaferri, che hanno sottoscritto una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

