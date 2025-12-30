Cinema | programmazione delle sale Arsenale e Sammartino dal 1 al 7 gennaio
Ecco la programmazione delle sale Arsenale e Sammartino dal 1 al 7 gennaio, con tutte le proiezioni previste in questa settimana. Ricordiamo che mercoledì 31 le sale rimarranno chiuse. Di seguito, i dettagli delle pellicole in programmazione a partire da giovedì 1 gennaio.
Ecco il programma da giovedì 1 a mercoledì 7 gennaio.Mercoledì 31Le sale restano chiuseGiovedì 1ARSENALE16.30 Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki18.30 Lo sconosciuto del Grande Arco di Stéphane Demoustier – Prima visione, versione originale sottotitolata21.00 Vita privata di Rebecca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
