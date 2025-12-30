Cinema e arte alla Fondazione MAST | il programma di sabato 3 e domenica 4 gennaio

Nel fine settimana del 3 e 4 gennaio, la Fondazione MAST propone un programma di attività gratuite in occasione dell’esposizione Living, Working Surviving di Jeff Wall. L’iniziativa mira a accompagnare i visitatori alla scoperta dei temi affrontati dalla mostra, offrendo momenti di approfondimento e confronto legati all’arte e al cinema. Un’occasione per avvicinarsi alla riflessione sulle tematiche sociali attraverso l’arte contemporanea.

