Cina lancia razzi in Stretto di Taiwan

La Cina ha avviato esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan, segnando il secondo giorno di attività nella regione. Pechino definisce queste manovre come un “avvertimento” contro le forze separatiste e le interferenze esterne. La situazione evidenzia le tensioni in corso tra Cina e Taiwan, con ripercussioni sulla stabilità regionale e le relazioni internazionali.

7.12 Secondo giorno di esercitazioni militari cinesi intorno all'isola di Taiwan, che Pechino ha definito un "avvertimento contro le forze separatiste e le interferenze esterne". Durante le esercitazioni, riportano i media locali, è stato avvistato il lancio di alcuni razzi. Il ministero della Difesa di Taiwan afferma di aver rilevato la presenza di 130 aerei militari cinesi e 22 navi della Marina di Pechino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Tensioni nello Stretto di Taiwan: la Cina lancia un avvertimento alle potenze straniere Leggi anche: La Cina lancia una serie di esercitazioni militari a Taiwan: cosa sta succedendo nello Stretto? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Cina lancia razzi verso Taiwan durante esercitazioni di guerra che simulano un blocco navale; La Cina circonda Taiwan con navi da guerra e aerei da combattimento nelle più grandi esercitazioni militari mai registrate | MR IT; Tensioni nello Stretto di Taiwan, la Cina lancia razzi e intensifica le esercitazioni a fuoco vivo; La Cina lancia razzi verso Taiwan in giochi di guerra che simulano il blocco. Cina lancia razzi nello Stretto di Taiwan durante esercitazioni a fuoco vivo - La Cina ha lanciato stamattina razzi nello Stretto di Taiwan, durante il secondo giorno di esercitazioni militari con fuoco vivo intorno all'isola. laregione.ch

Navi e aerei intorno a Taiwan: la Cina avvia esercitazioni militari. Tapei: “Provocazioni” - Dopo aver annunciato esercitazioni “importanti” nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autogovernata, l'esercito si è palesato nell'area scatenando la reazione del governo tai ... msn.com

La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari - L’esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell’esercito, della marina, dell’aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l’obiettivo di testare quella c ... ilsole24ore.com

Un elicottero della Marina cinese provoca la USS Fitzgerald nello Stretto di Taiwan: l'esito inas...

Euronews Italiano. . Cina intensifica esercitazioni militari attorno a Taiwan. Pechino lancia vasti esercizi militari ‘Justice Mission 2025’ intorno a Taiwan dopo l’accordo di armi con gli Stati Uniti. Taipei condanna la provocazione e mobilita le difese - facebook.com facebook

La #Cina lancia le esercitazioni “Missione Giustizia”, #Taiwan nel mirino x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.