Cielo poco nuvoloso peggiora nel pomeriggio | temperature in calo

Il meteo a Bergamo per martedì 30 dicembre indica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con un peggioramento nel pomeriggio. Le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti e non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. La giornata si presenta stabile, con condizioni climatiche generalmente tranquille e variabilità nel corso del pomeriggio.

Il meteo a Bergamo nella giornata di martedì 30 dicembre prevede cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2144m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. previsioni a cura di 3BMeteo. Previsioni in Lombardia L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Weekend sereno o poco nuvoloso, ma da lunedì peggiora Leggi anche: Cielo poco nuvoloso, nebbie in pianura Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cielo poco nuvoloso, peggiora nel pomeriggio: temperature in calo; Natale sotto la pioggia, peggiora il tempo sul Foggiano. Temperature in picchiata dal 25; Arriva il ciclone di Natale: peggiora martedì, maltempo con piogge e abbondante neve in Appennino; Meteo. Weekend prenatalizio con cieli grigi e pioggia. Peggiora da Natale. Cielo poco nuvoloso, presenza di nebbie in pianura - Cielo poco nuvoloso o velato, ma con presenza di nebbie in pianura, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. bergamonews.it Meteo Torino Porta Nuova: sereno nel weekend, Lunedì poco nuvoloso - Giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura minima di 1°C e massima di 10°C Situazione in tempo reale: Secondo la ... ilmeteo.it Cielo sereno o poco nuvoloso, tornano a salire le temperature - Tempo Previsto: Graduale aumento della nuvolosità su tutta la regione, specialmente lungo il comparto alpino e il settore pianeggiante occidentale, con precipitazioni temporalesche a partire dal ... bergamonews.it METEO| Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Ma attenzione a quello che accadrà il 31 dicembre: le temperature scenderanno in picchiata di almeno dieci gradi. I dettagli nel #TgNorba - facebook.com facebook Cielo poco nuvoloso con Bora moderata, il meteo di oggi triesteallnews.it/2025/12/la-sit… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.