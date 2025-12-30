Ciclista investito da auto sulla Teverina soccorso dal 118 e traffico in tilt

Alle ore 18 lungo la strada Teverina, nel territorio di Viterbo, un ciclista è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia per i rilievi. L’incidente ha causato disagi al traffico, ancora in fase di gestione. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente stradale avvenuto intorno alle 18 lungo la strada Teverina, precisamente all'altezza del chilometro 4 nel territorio di Viterbo, dove un ciclista è stato investito da un veicolo in transito per cause che sono ancora in fase di accertamento.L'allarme è scattato immediatamente e sul posto.

