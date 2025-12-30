Ciclismo | nel Pratese nessuna gara esordienti e allievi nel 2026 Il calendario completo

Nel 2026, nel Pratese non sono previste gare di ciclismo dedicate a esordienti e allievi. Di seguito, il calendario completo delle competizioni ciclistiche giovanili in Toscana per l’anno prossimo, con tutte le date e le località coinvolte. Questa guida fornisce un quadro chiaro e aggiornato delle principali iniziative sportive dedicate ai giovani ciclisti nella regione.

Prato,30 dicembre 2025 - Resi noti anche i calendari delle gare ciclistiche giovanili 2026 allievi ed esordienti in Toscana. Per la Provincia di Prato un record negativo in quanto nessuna gara delle due categorie è stata inserita al momento in calendario. ALLIEVI MARZO: 22 Monte San Quirico; 29 Pontassieve. APRILE: 5 Ponte a Egola; 6 Calenzano e Montevarchi; 12 Lazzeretto; 19 Stabbia e San Giuseppe Montecarlo; 25 Albergo e Donoratico; 26 Castiglion Fibocchi e Perignano. MAGGIO: 1 Calenzano; 3 Le Poggiola (Ar); 10 Montemarciano; 17 Casenuove Empoli e Pieve a Fosciana; 24 Empoli e Traversagna; dal 315 al 26 Giro dei Tre Comuni a tappe a Ponsacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

