Nel 2026, nel Pratese non sono previste gare di ciclismo dedicate a esordienti e allievi. Di seguito, il calendario completo delle competizioni ciclistiche giovanili in Toscana per l’anno prossimo, con tutte le date e le località coinvolte. Questa guida fornisce un quadro chiaro e aggiornato delle principali iniziative sportive dedicate ai giovani ciclisti nella regione.

Prato,30 dicembre 2025 - Resi noti anche i calendari delle gare ciclistiche giovanili 2026 allievi ed esordienti in Toscana. Per la Provincia di Prato un record negativo in quanto nessuna gara delle due categorie è stata inserita al momento in calendario. ALLIEVI MARZO: 22 Monte San Quirico; 29 Pontassieve. APRILE: 5 Ponte a Egola; 6 Calenzano e Montevarchi; 12 Lazzeretto; 19 Stabbia e San Giuseppe Montecarlo; 25 Albergo e Donoratico; 26 Castiglion Fibocchi e Perignano. MAGGIO: 1 Calenzano; 3 Le Poggiola (Ar); 10 Montemarciano; 17 Casenuove Empoli e Pieve a Fosciana; 24 Empoli e Traversagna; dal 315 al 26 Giro dei Tre Comuni a tappe a Ponsacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: nel Pratese nessuna gara esordienti e allievi nel 2026. Il calendario completo

Leggi anche: Ciclismo, il calendario completo 2026 delle gare allievi

Leggi anche: Ciclismo - Definito il calendario del prossimo anno. L’apertura della stagione nel fiorentino il 29 marzo a Pontassieve. Esordienti e Allievi, definite le gare giovanili

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le prossime gare Il ciclismo si fa in quattro - Giovedì Coppa Poggio in Vetrina, sabato la "Pedalata per Giovanni" e domenica la Giornata Azzurra e la Coppa Giulio Burci Quattro momenti significativi per il ciclismo pratese da giovedì 3 luglio a ... lanazione.it

Ciclismo, Nelissen: 'Tra Johannessen e Pogacar non è stato un incidente di gara' - La tappa che ieri, mercoledì 16 luglio, ha portato il Tour de France a Tolosa ha lasciato una scia di polemiche e discussioni per l'episodio della caduta di Tadej Pogacar. it.blastingnews.com

Tre gare di ciclismo. In ricordo di Pratesi - Iniziativa del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo presieduto da Alessandro Becherucci con la piena approvazione del Comitato Regionale Toscana... lanazione.it

Partecipo al dolore dei Familiari per la morte del Campione del Ciclismo #MicheleDancelli, vincitore anche del Gran Premio Industria e Commercio di #Prato nel 1965. Ciao Michele - facebook.com facebook

Prato inaugura la ciclovia intitolata a Giovanni Iannelli. Un tributo toccante #ciclismo #sicurezzastradale tuttobiciweb.it/article/176511… x.com