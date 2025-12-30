Ci pensiamo noi gratis Famiglia nel bosco la proposta per l’istruzione dei bambini

La famiglia Trevallion, protagonista di una vicenda che divide l’opinione pubblica, si impegna a garantire l’istruzione dei propri figli senza costi aggiuntivi. “Ci pensiamo noi, gratis” è la proposta che evidenzia un approccio autonomo e responsabile alla formazione dei bambini nel contesto di una vita immersa nella natura. Un esempio di come le scelte familiari possano influenzare il modo di educare e di affrontare le sfide quotidiane.

I giorni che precedono la fine dell'anno scorrono carichi di tensione e di attese per la cosiddetta famiglia Trevallion, al centro di una vicenda che continua a dividere l'opinione pubblica. Dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha negato il ricongiungimento dei tre figli con i genitori, la coppia ha deciso di reagire mettendo in campo una strategia articolata, affidata a una vera e propria super equipe di professionisti. L'obiettivo dichiarato è interpretare e armonizzare le disposizioni dei giudici con i principi educativi e familiari di Nathan e Catherine, cercando di dimostrare che esiste una via possibile tra tutela dei minori e rispetto dell'unità familiare.

Famiglia nel bosco, caso chiuso? Nathan e Catherine accettano la casa (gratis) di un imprenditore. I legali: «Non è un passo indietro» - Il ristoratore vive ad Ortona, sul litorale abruzzese, ed ha offerto in comodato gratuito la struttura appena ristrutturata per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento ... leggo.it

La famiglia del bosco andrà in un casolare gratis. "Sono rimasti affascinati" FOTO - Una struttura immersa nel verde, ma da poco ristrutturata con una fonte unica e con l'acqua corrente, da cui sono rimasti ... ilgiornale.it

